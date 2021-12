Europa toma medidas para conter nova vaga

Nas últimas 24 horas, a Alemanha registou o maior número de casos e de mortes desde Fevereiro. Portugal entrou esta quarta-feira em situação de calamidade. A nova variante Ómicron obriga a Europa a reforçar medidas para conter a propagação do vírus.

Grande parte da Europa está a tomar medidas para conter a nova vaga, com a Áustria e a Eslováquia em confinamento e a República Checa em estado de emergência.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a versão da vacina da Pfizer para crianças passa a estar disponível na União Europeia a partir de dia 13 de Dezembro.

A Alemanha anunciou que o sistema de saúde, um dos mais avançados e robustos do mundo, está a chegar ao limite. Alemanha registou 67.186 novos contágios e mais 446 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O maior número de mortes registadas desde Fevereiro.

Também Portugal reforça medidas e entra em situação de calamidade, pela segunda vez este ano, nas medidas está o reforço da utilização de máscara, da testagem e do certificado digital, bem como novas regras para entrar em Portugal pelas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres.

Todos os passageiros provenientes de voos internacionais, independentemente de terem certificado de vacinação, são obrigados a apresentar um teste negativo de diagnóstico à covid-19 no momento do embarque, à excepção dos viajantes com certificado de recuperação da covid-19.

A França ultrapassou as 47 mil infecções diárias por Covid-19. Como anunciou o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, este é o registo mais alto desde o pico da 3.ª vaga da pandemia no país.

O Conselho de Ministros de Andorra decretou o regresso do uso obrigatório de máscaras ao ar livre e a generalização da utilização do certificado da Covid-19 para o acesso a restaurantes e actividades de lazer.

