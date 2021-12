Portugal: companhias aéreas inconformadas com medidas exigidas

Desde esta quarta-feira as companhias aéreas com voos para Portugal têm de ser certificar de que os passageiros viajam com teste negativo da Covid-19, mesmo vacinados. Medida adoptada por Lisboa após o surgimento da variante Ómicron.

Antóno Moura, Director executivo da Associação das Companhias Aéreas, em declarações fornecidas por Marie-Line Darcy, insurge-se contra a medida.

"Não têm sentido nenhum. Porque, no fundo, as companhias aéreas caso não controlem ou caso falhem no controlo da exibição deste teste no momento do embarque do passageiro podem levar com coimas que podem ir até 20 000 ou 40 000 euros por passageiro."

Enquanto Portugal exige testa a todos os passageiros a França, por exemplo, só o exige para cidadãos de fora da União Europeia.

António Moura lamenta a falta de coordenação no seio da Europa e as medidas unilaterais, como as do governo português.

"Uma das preocupações da Comissão Europeia é que haja harmonização. Se cada país começa a tomar as suas medidas, como quer e bem lhe apetece, se cada país começa a impor coimas deixa de ser uma medida de saúde pública, já começa a soar a restrição de liberdade de pessoas."

António Moura, registo de Marie-Line Darcy, Director executivo da Associação das Companhias Aéreas em Portugal, 2/12/2021

Com entre 3 000 e 3 500 novos casos por dia da Covid-19 a quinta vaga da pandemia não dá mãos a medir às autoridades.

A Câmara municipal de Lisboa, a capital, abre agora novos centros de vacinação.

O novo autarca, antigo comissário europeu, Carlos Moedas, frisou a importância de se apostar na vacinação, em complemento dos testes, para não ter de se fechar a economia.

