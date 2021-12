Chipre/ Religião

Visita de Papa Francisco a Chipre e Grécia dominada por espírito de fraternidade

O Papa Francisco que iniciou a 2 de Dezembro de 2021, uma visita de dois ao Chipre, apelou, durante o seu discurso na catedral maronita de Nicósia, apelou à unidade entre as comunidades étnicas e religiosas, no âmbito do espírito de fraternidade que guia o seu pontificado. Francisco sublinhou que "a diversidade não é uma ameaça para a identidade". Depois do Chipre, o Papa Francisco visita a Grécia, outro país de maioria cristã ortodoxa. © REUTERS

Texto por: RFI 2 min

Após a viagem do seu antecessor Bento XVI em 2010, o Papa Francisco desloca-se a Chipre e à Grécia para mais uma visita que se insere no espírito do diálogo aberto com outras religiões. A Chipre, à semelhança da Grécia, país maioritariamente ortodoxo. Cristina do Nascimento, jornalista da Rádio Renascença de Lisboa, que acompanha o périplo do Papa, afirma que o espírito da visita é a aproximação entre católicos e as outras religiões.