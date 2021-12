Futebol: Sporting CP goleou SL Benfica por 3-1

O Sporting Clube de Portugal venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do SL Benfica no dérbi lisboeta, num jogo a contar para a 13ª do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

O detentor do título de Campeão, o Sporting Clube de Portugal, ocupa a liderança na Liga Portuguesa com 35 pontos, os mesmos pontos que o FC Porto, isto após a décima terceira jornada.

O dérbi lisboeta começou melhor para o Sporting CP que abriu o marcador aos 8 minutos com um tento apontado pelo avançado espanhol Pablo Sarabia.

Após esse golo, o SL Benfica dominou e conseguiu criar oportunidades, mas não marcou nenhum tento.

Os leoninos apontaram um segundo tento pelo avançado português Paulinho aos 45+1 minutos, no entanto o golo foi anulado pelo VAR (vídeo-árbitro). No intervalo os sportinguistas estavam na frente do marcador, 0-1.

Na segunda parte, as águias vão tentar chegar ao empate no jogo, mas faltou finalização nos remates: o uruguaio Darwin Núñez rematou à barra e o português João Mário atirou para defesa do guarda-redes espanhol Antonio Adán.

Em contra-ataque, o Sporting Clube de Portugal vai conseguir acrescentar dois golos pelo avançado português Paulinho, aos 62 minutos, e pelo médio português Matheus Nunes, aos 68 minutos.

A perder por 0-3, os encarnados vão reduzir uma vez o marcador com um golo do uruguaio Darwin Núñez, que foi invalidado.

O SL Benfica, a jogar em casa, marcou um tento apenas aos 90+6 minutos pelo médio português Pizzi.

Com este resultado, o Sporting Clube de Portugal, ocupa a liderança na Liga Portuguesa com 35 pontos, os mesmos pontos que o FC Porto, isto após a décima terceira jornada. No terceiro lugar está o Benfica com 31 pontos.

De notar que os portistas venceram por 0-3 na deslocação ao terreno do Portimonense. Os golos foram apontados pelo médio português Vitinha, pelo médio luso-brasileiro Otávio e pelo médio português do Portimonense, Pedro Sá, na própria baliza.

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Sporting de Braga, o Sporting CP acolhe o Boavista e o SL Benfica desloca-se ao terreno do Famalicão.

