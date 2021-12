ONU

ONU: 274 milhões vão precisar de protecção de emergência em 2022

274 milhões de pessoas precisam de ajuda e protecão de emergência em 2022. Getty Images via AFP - POOL

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

As Nações Unidas alertam para o facto de 274 milhões de pessoas passarem a precisar de ajuda e protecção de emergência no próximo ano. Um aumento de 17% em comparação com os 235 milhões em 2021.