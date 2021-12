Emmanuel Macron criticado por visita oficial à Arábia Saudita

Emmanuel Macron está a realizar uma visita à região do Golfo Pérsico e chegou este sábado à Arábia Saudita onde já se encontrou com o príncipe herdeiro saudita Mohammed Ben Salmane. Esta deslocação está a merecer fortes críticas das organizações dos direitos humanos.

Após já ter passado pelo Dubai e pelo Qatar, o presidente francês chegou hoje à cidade portuária de Jeddah, no oeste da Arábia Saudita, última paragem da sua visita de Estado.

Emmanuel Macron é um dos primeiros líderes ocidentais a viajar para o país e a encontrar-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed Ben Salmane, após o assassínio de um jornalista saudita do Washington Post, Jamal Khashoggi, no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia.

Esta visita está a ser bastante criticada pelos defensores dos direitos humanos. Apesar disso, o presidente francês já garantiu que França "não esquece, nem é complacente com esta situação", mas defendeu ser necessário manter conversações com a Arábia Saudita, "o maior país do golfo em dimensão" e um "parceiro estratégico na luta contra o terrorismo".

No decorrer desta visita, o chefe do executivo francês discutiu a situação política na região, com especial destaque para o Líbano, Iraque e Síria e falou ainda das negociações nucleares com o Irão.

Recorde-se que Emmanuel Macron tem tido um papel bastante activo na tentativa de garantir que o Líbano ultrapasse a maior crise económica e social da sua história. O presidente francês pretende negociar com a Arábia Saudita a ajuda ao país, que enfrenta um momento particularmente delicado.

França e Emirados Árabes Unidos assinam "maior contrato de armas da história"

Os Emirados Árabes Unidos assinaram ontem um contrato para a compra de 80 caças "Rafale" e 12 helicópteros Caracal franceses, "o maior contrato de armas da história", segundo avançou o governo francês.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Presidência francesa durante a visita de Emmanuel Macron ao Dubai.

"Além da presença de três bases militares francesas no território dos Emirados, a confiança mútua traduz-se na aquisição de 80 aviões de caça "Rafale", 12 helicópteros Caracal e elementos associados", anunciou o Eliseu em comunicado à saída de uma reunião no Dubai entre Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro do emirado de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan.

