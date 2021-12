França: Valérie Pécresse é candidata dos Republicanos às presidenciais

Valérie Pécresse venceu as eleições internas do partido dos Republicanos.

Em França, Valérie Pécresse venceu hoje Eric Ciotti nas eleições internas dos Republicanos, com mais de 60% dos votos. A notícia foi divulgada pelo presidente do partido Christian Jacob.

Valérie Pécresse vai representar o partido dos Republicanos nas eleições presidenciais agendadas para 2022.

Após uma primeira volta renhida contra Eric Ciotti, Valérie Pécresse acabou por destacar-se e vencer o segundo escrutínio com 60.95% dos votos, em detrimento dos 39.05% dos votos conseguidos pelo deputado dos Alpes Marítimos.

Esta eleição, que começou na sexta-feira de manhã e terminou às 14 horas de hoje, teve uma forte participação dos militantes do partido.

Recorde-se que pelo caminho, na primeira volta, ficaram Philippe Juvin, que dirige um serviço de urgências na capital, Michel Barnier, antigo negociador europeu do Brexit, e Xavier Bertrand, dirigente de uma das províncias do norte da França. Os três manifestaram publicamente o seu apoio a Valérie Pécresse, Presidente da Região de Île-de-France e a primeira mulher do partido a ser candidata ao Palácio do Eliseu.

Ao longo dos seus discursos nas últimas semanas, ela prometeu "proteger os franceses" e reunir "todas as sensibilidades de direita".

Valérie Pécrésse apresenta uma postura mais liberal, face a Ciotti que é tido como sendo da ala mais conservadora de direita.

De referir que para além da representante dos Republicanos, existem já mais de uma dezena de candidatos às eleições presidenciais do próximo ano, entre eles Anne Hidalgo, do Partido Socialista, Marine Le Pen, candidata de extrema direita e Jean-Luc Mélenchon, do movimento França Insubmissa. Emmanuel Macron, actual presidente francês, ainda não apresentou a sua recandidatura ao Palácio do Eliseu.

