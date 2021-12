Portugal

Portugal aumenta controlo nas fronteiras e reforça combate à pandemia

Processo de vacinação no novo Centro de Vacinação da cidade de Lisboa, Lisboa,1 de Dezembro de 2021. LUSA - ANTÓNIO COTRIM

O agravar da pandemia de Covid-19 obrigou Portugal a regressar ao Estado de Calamidade. As novas medidas, que se baseiam essencialmente no reforço da testagem, da utilização de máscara, do certificado digital e num controlo mais apertado para quem entra no país, devem prolongar-se até 20 de Março.