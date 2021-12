Grécia: Papa Francisco pede o "fim do naufrágio civilizacional"

O papa Francisco está na Grécia e chegou este domingo de manhã ao campo de migrantes da ilha de Lesbos onde apelou ao fim de um "naufrágio civilizacional", 5 anos após a última visita àquela ilha grega, que se tornou, ao longo dos anos, um símbolo do problema migratório.

Publicidade Continuar a ler

Perante o olhar atento de cerca de 200 pessoas, o Papa Francisco fez um discurso no campo de migrantes Mavrovouni, em Lesbos, alusivo à situação dos migrantes na Europa e no mundo.

O Papa Francisco falou da situação no Mar Mediterrâneo e pediu o fim daquilo que classifica como um "naufrágio da civilização". Segundo o Sumo Pontífice, o Mediterrâneo está a tornar-se "num cemitério frio sem lápides" e instou os líderes mundiais a não deixarem que este local se transforme num mar da morte.

No decorrer da visita, o Papa Francisco saudou vários migrantes e deixou uma mensagem muito clara a todos: "A migração é um problema do mundo" e é "uma crise humanitária que nos afeta a todos".

Apesar disso, segundo o líder da Igreja Católica, ninguém parece importar-se, apesar de, em jogo, estarem vidas humanas.

O papa alertou ainda que o "fecho de fronteiras e os nacionalismos levam a consequências desastrosas" e referiu que "a questão da migração é sempre delegada a outros, como se ninguém se importasse".

No encontro com o Papa Francisco marcaram presença vários migrantes e os seus representantes, bem como trabalhadores humanitários e também a Presidente da Grécia, Katerina Sakelaropulu.

De salientar que este é o segundo dia da visita do papa à Grécia, após uma visita ao Chipre. Na ilha grega de Lesbos, foi preparado um grande dispositivo de segurança para acompanhar a visita do chefe supremo da Igreja Católica. No total, existem perto de 1000 polícias no terreno para se certificarem de que tudo corre dentro dos trâmites previamente definidos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro