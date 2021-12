Myanmar: Junta militar avança contra manifestantes e atropela várias pessoas

© Anonymous Photographer in Myanmar for The New York Times

Em Myanmar, antiga Birmânia, centenas de pessoas juntaram-se numa manifestação na cidade de Rangoun, que acabou com confrontos violentos entre os militares e a população.

Reclamar o retorno de um governo democrático foi o objectivo de centenas de pessoas que se manifestaram este domingo, em Rangoun, capital económica de Myanmar, mas as reinvindicações pacíficas deram lugar a uma onda de violência perpetrada pelos soldados.

No momento em que os manifestantes gritavam pela devolução do poder ao povo e ecoavam o slogan da ex-primeira ministra do país, Aung Sann Suu Kyi, "Liberte-se do Medo", o inesperado aconteceu.

Os soldados avançaram contra a população com uma viatura e atropelaram várias pessoas. Depois, sairam do veículo e começaram a disparar contra a multidão de modo a tentarem dispersar as pessoas do local. Segundo os órgãos de comunicação locais, há registo de pelo menos 3 feridos.

Recorde-se que a junta militar birmanesa levou a cabo um golpe de Estado em Fevereiro deste ano e, desde então, já prendeu vários membros das autoridades civis.

As manifestações contra este novo regime e a consequente repressão militar têm sido uma constante no país e já provocaram mais de 1.000 mortos em apenas 10 meses. A ONU já defendeu mesmo a possibilidade da existência de "crimes contra a humanidade e crimes de guerra" no país.

De salientar que, na altura do golpe, os generais justificaram as suas ações com alegadas irregularidades durante as eleições de Novembro de 2020, que tiveram como vencedora a Liga Nacional Para a Democracia, de Aung San Suu Kyi.

A ex-dirigente e prémio Nobel da paz, em 1991, está a ser processada devido a 6 diferentes crimes. Entre eles, está em causa o facto de Aung San Suu Kyi ter alegadamente importado "walkie talkies". Para além disso, existem dados relativos ao incitamento a distúrbios públicos e à alegada receção de dinheiro relacionada com subornos. Apesar disso, a ex primeira-ministra ainda não foi formalmente acusada de corrupção.

