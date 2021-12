Presidente Russo em mini-cimeira na Índia com PM Narendra Modi

O Presidente russo, deslocou-se hoje a Nova Deli, capital da Índia, para uma mini-cimeira com o chefe do executivo indiano. Esta que é segunda viagem oficial para o exterior de Vladimir Putin desde o início da pandemia, tem por objectivo relançar a cooperação nos domínios da energia e da defesa entre os dois países aliados de longa data.

Publicidade Continuar a ler

"Vemos a Índia como uma grande potência, uma nação amiga e um aliado seguro" declarou o presidente russo ainda antes de se avistar com o primeiro-ministro Narendra Modi, cujo país tem uma "parceria estratégica especial e privilegiada" com a Rússia desde a época da Guerra Fria.

Esta visita acontece contudo numa época de novas inflexões nas relações e alianças regionais. A Rússia não vê com bons olhos o diálogo de segurança instaurado pelo seu mais directo adversário, os Estados Unidos, com a Austrália, Japão e a Índia, face às pretensões territoriais da China.

Muito embora a Rússia tenha uma influência muito limitada na Ásia, Nova Deli, vê com desconfiança a tradicional aliança de Moscovo com a China, com a qual a Índia esteve ainda no ano passado em conflito na Linha de Controlo na região dos Himalaias, assim como a proximidade de Moscovo com o Paquistão, considerado um dos piores inimigos de Nova Deli.

Nesta visita de Putin a Nova Deli, o que está em cima da mesa são contratos de compra de armamento russos, nomeadamente mísseis. A Índia que está a modernizar as suas forças armadas é um bom cliente da Rússia que lhe fornece há décadas cerca de 2/3 do seu armamento.

Neste sentido, a visita de Vladimir Putin deveria marcar a conclusão de dois importantes contratos : o lançamento da produção na Índia de 750 mil armas automáticas Kalachnikovs AK-203, através de uma transferência de tecnologias, assim como a venda de mísseis S400.

Este último acordo já firmado em 2018, pelo valor de mais 5 biliões de Dólares foi confirmado hoje pelo secretário indiano para os Negócios Estrangeiros indicando, pela mesma ocasião, que as entregas já começaram este mês e vão continuar. Isto apesar do risco de retaliações americanas, em virtude da lei ‘Countering America’s Adversaries Through Santions Act (CAATSA)’ sancionando os Estados ou entidades que comprem armas russas.

"Os nossos amigos indianos deixaram claro que são um país soberano e que decidirão a quem vão comprar armas e quem fará parceria com a Índia", declarou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Os Estados Unidos, para já, não reagiram a esta decisão.

Refira-se que o Kremlin indicou ainda antes desta mini-cimeira que a a energia estaria igualmente na ementa das conversações, com "vários acordos energéticos importantes" em negociação, sendo que a questão das vacinas anti-covid-19 são outro assunto a ser abordado, uma vez que Moscovo assinou parcerias com Nova Deli para a produção de centenas de milhões de doses do seu soro, o Sputnik V.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro