Situação no leste da Ucrânia debatida por presidentes americano e russo

Joe Biden e Vladimir Putin debaterão da situação na Ucrânia. AFP - MANDEL NGAN,MIKHAIL METZEL

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, mantêm hoje uma reunião por vídeo conferência onde a situação no leste da Ucrânia deve ser debatida. Kiev e Washington acusam Moscovo de concentrar tropas junto à fronteira com a Ucrânia deixando no ar a hipótese de uma invasão russa.