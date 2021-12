Alemanha: Olaf Scholz eleito chanceler

Olaf Scholz foi eleito esta quarta-feira, 8 de Dezembro, chanceler pelo parlamento alemão. Olaf Scholz sucede a Angela Merkel que liderou o país por dezesseis anos.

O social-democrata Olaf Scholz foi eleito hoje chanceler federal onde o partido que lidera e os aliados da coligação governamental, verdes e liberais, têm maioria no parlamento.

O novo chanceler alemão foi eleito com 395 votos a favor, 303 votaram contra e houve seis abstenções.

Feminista convicta, Olaf Scholz assume um governo constituído pela primeira com o mesmo número de homens e mulheres. Três delas assumem ministérios importantes: Relações Exteriores, para a ecologista Annalena Baerbock, Defesa e Assuntos Internos, para as social-democratas Christine Lambrecht e Nancy Faeser.

É a primeira vez que uma "coligação semáforo" - assim designada por causa das cores dos três partidos (o vermelho do SPD, o amarelo do FDP e o verde) - vai governar o país. No acordo de coligação firmado na terça-feira, os partidos falam numa "responsabilidade especial" para servir a Europa, mas ainda falta perceber o projecto que este novo tem para a União Europeia.

