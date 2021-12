Arábia Saudita

Suspeito do assassínio de Khashoggi detido em Paris

Jamal Khashoggi era um opositor do regime de Riade, estava exilado nos Estados Unidos da América, onde escrevia uma coluna para o jornal The Washington Post. MOHAMMED AL-SHAIKH AFP/File

Texto por: RFI

Um suposto membro do comando envolvido no assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi foi detido ontem, 7 de Dezembro, no aeroporto parisiense de Roissy Charles-de-Gaulle, quando se preparava para embarcar para Riade, na Arábia Saudita. O homem era procurado pela Interpol na sequência de um mandado de prisão por homicídio emitido pela Turquia.