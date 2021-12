Ucrânia: Biden ameaça Rússia com sanções, Putin quer fim de alargamento da NATO

Presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin a 7 de Dezembro de 2021 em vídeo conferência com o seu homólogo Joe Biden.

A conversa desta terça-feira entre os presidentes americano e russo, por vídeo conferência, sobre a Ucrânia traduziu-se da parte de Joe Biden em ameaças de fortes sanções em caso de invasão da Ucrânia por parte das tropas russas enquanto Vladimir Putin exigiu, em vão, garantias sobre o fim do alargamento da NATO no leste da Europa.

A Rússia pretenderia que a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) fechasse definitivamente as suas portas à Ucrânia.

Nesse sentido os dois estadistas mantiveram um diálogo por vídeo conferência de duas horas.

Joe Biden, segundo os seus assessores, não teria feito nem promessas nem concessões e teria ameaçado Putin com fortes sanções caso as suas tropas entrassem na Ucrânia.

"Os soldados russos estão no seu território [junto à fronteira com a Ucrânia] e não ameaçam ninguém" assegurou o conselheiro diplomático do Kremlin, Iuri Ouchakov, citado pela agência AFP.

