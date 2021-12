Futebol: Benfica e Lille nos oitavos na Liga dos Campeões europeus, FC Barcelona eliminado

O Benfica derrotou o Dínamo Kiev por 2-0, enquanto o Lille venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Wolfsburgo na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Publicidade Continuar a ler

O Benfica venceu por 2-0 o Dínamo Kiev, no Estádio da Luz em Lisboa, num jogo a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Champions. Os golos foram apontados pelo avançado ucraniano Roman Yaremchuk e pelo defesa brasileiro Gilberto.

Um triunfo que permitiu aos encarnados subir ao segundo lugar com 8 pontos no Grupo E e alcançar o apuramento para os oitavos.

Os lisboetas subiram ao segundo lugar visto que o FC Barcelona perdeu por 3-0 na deslocação ao terreno do Bayern Munique e desceu para o terceiro lugar com 7 pontos. De notar que os ‘Blaugranas’ não eram eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões desde a temporada 2000/2001.

Quanto ao Bayern Munique terminou no primeiro lugar com 18 pontos, seis jogos e seis vitórias.

Por fim, o Dínamo Kiev acabou no último lugar com apenas um ponto.

Lille nos oitavos-de-final

O Lille venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Wolfsburgo num jogo a contar para a sexta e última jornada no Grupo G. Os tentos da equipa francesa foram apontados pelo avançado turco Burak Yilmaz, pelo avançado canadiano Jonathan David, e pelo médio luso-britânico Angel Gomes, enquanto o golo do Wolfsburgo foi marcado pelo avançado suíço Renato Steffen.

Os ‘Dogues’ terminaram no primeiro lugar com 11 pontos, com um ponto de vantagem em relação aos austríacos do Red Bull Salzburgo. O Lille garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Quanto aos germânicos do Wolfsburgo acabaram no quarto e último lugar com 5 pontos.

De notar que os espanhóis do Sevilha, que perderam por 1-0 na deslocação ao terreno do Red Bull Salzburgo, terminaram no terceiro posto com 6 pontos e seguem para a Liga Europa, segunda maior prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

O Lille venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Wolfsburgo e apurou-se para os oitavos da Liga dos Campeões europeus de futebol. © Ronny HARTMANN AFP

Manchester United, Juventus e Chelsea nos oitavos

O Manchester United empatou a uma bola frente aos suíços do Young Boys, num jogo a contar para o Grupo F.

Os ‘Red Devils’ terminaram no primeiro lugar com 11 pontos, enquanto o Young Boys ficou no último posto com 5 pontos.

O jogo entre o Villarreal, segundo classificado com 7 pontos, e a Atalanta, terceiro com 6 pontos, foi adiado devido à neve na Itália.

No Grupo H, os italianos da Juventus venceram os suecos do Malmö por 1-0, enquanto o Chelsea empatou a três bolas na deslocação ao terreno dos russos do Zenit. A Juventus terminou no primeiro lugar com 15 pontos, à frente do Chelsea com 13, à frente do Zenit com 5 e dos suecos do Malmö com um ponto.

PSG no segundo lugar e nos oitavos

O Paris Saint-Germain venceu por 4-1 os belgas do Club Brugge num jogo a contar para a sexta e última jornada do Grupo A da Liga dos Campeões europeus de futebol.

De notar que no outro encontro do agrupamento, o RB Leipzig recebeu e venceu por 2-1 o Manchester City.

Na tabela classificativa, os ingleses do Manchester City terminaram no primeiro lugar com 12 pontos, à frente do Paris Saint-Germain com 11, dos germânicos do RB Leipzig com 7 pontos, e do Club Brugge com quatro pontos.

Manchester City e PSG seguem em frente e vão agora disputar os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o RB Leipzig apurou-se para a Liga Europa, segunda maior prova da UEFA, organismo que gere o futebol mundial.

Sporting CP perdeu mas apurou-se para os oitavos

O Sporting CP perdeu por 4-2 na deslocação ao terreno do os holandeses do Ajax num jogo a contar para o Grupo C.

Na tabela classificativa, os portugueses garantiram o segundo lugar com 9 pontos, enquanto os holandeses do Ajax terminaram no primeiro lugar com 18 pontos. Os germânicos do Borussia Dortmund ficaram no terceiro posto com 9 pontos e os turcos do Besiktas terminaram na última posição e não pontuaram, visto que perderam frente aos germânicos do Borussia Dortmund por 5-0.

FC Porto na Liga Europa

O FC Porto perdeu por 1-3, em casa, frente aos espanhóis do Atlético Madrid num jogo a contar para o Grupo B.

Na tabela classificativa, os britânicos do Liverpool terminaram no primeiro lugar com 18 pontos, à frente dos espanhóis do Atlético Madrid com 7 pontos, do FC Porto com 5, e dos italianos do AC Milan com quatro pontos. De notar que os italianos perderam, em casa, por 1-2 frente aos britânicos.

Real Madrid no primeiro lugar

O Grupo D ficou resolvido. O Real Madrid venceu por 2-0 o Inter Milão, enquanto o Shakhtar Donetsk empatou a uma bola frente ao Sheriff Tiraspol da Moldávia.

Os madrilenos e os italianos apuraram-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus.

Na tabela classificativa, os espanhóis do Real Madrid terminaram no primeiro lugar com 15 pontos, à frente dos italianos do Inter com 10, dos moldavos com 7 e dos ucranianos com dois pontos.

Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus, enquanto o terceiro classificado apura-se para a Liga Europa, a segunda prova mais importante da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro