Futebol Feminino: Lyon apurado, Benfica eliminado na Liga dos Campeões femininos

O Lyon venceu por 0-5 na deslocação ao terreno do SL Benfica num jogo a contar para a quinta e penúltima jornada no Grupo D na Liga dos Campeões femininos.

O Benfica recebeu e perdeu por 0-5 frente ao Lyon, no Estádio da Luz em Lisboa, num jogo a contar para a quinta e penúltima jornada no Grupo D.

Os golos foram apontados pela dinamarquesa Signe Bruun, pelas francesas Griedge Mbock e Wendie Renard, e pela norueguesa Ada Hegerberg, que bisou.

Em entrevista à RFI, antes do jogo, Sonia Bompastor, treinadora luso-francesa do Lyon, admitiu que sente uma forte emoção ao defrontar uma equipa portuguesa, país das suas origens, mas afirmou que o único objetivo é vencer.

"Claro que é especial. Estou contente por defrontar um clube português e sobretudo o Benfica porque a minha família é toda benfiquista. Quando defronto o Benfica é especial porque tenho muito amor e carinho por Portugal e pelo Benfica. Mas trabalho é trabalho, e quando o jogo começa, faço tudo para vencer. Vamos jogar em Lisboa frente ao Benfica, vai ser um grande prazer e um grande orgulho ir a Portugal. E o nosso objetivo será sempre vencer o jogo. Sem dúvida que sim. Na Liga dos Campeões, o Benfica está a mostrar uma imagem muito positiva do futebol feminino português. Nós sabemos que um pouco por todo o lado, o futebol feminino está a desenvolver-se. E Portugal tem dado grandes passos. É importante ter um clube como o Benfica na Champions, mas tem de haver outros e porque não ligados ao futebol masculino? Isso será benéfico para toda a gente. Alguns países como Portugal, Espanha ou ainda a Inglaterra estão a fazer um bom trabalho e também nos obrigam a continuar a avançar", concluiu Sonia Bompastor.

A equipa francesa continua no primeiro lugar com 12 pontos, após 5 jornadas, à frente do Bayern Munique com 10, do Benfica com 4 e do BK Hacken com 3 pontos.

De notar que no outro encontro deste agrupamento, o Bayern Munique (Alemanha) venceu por 1-5 na deslocação ao terreno do BK Hacken na Suécia.

Lyon e Bayern Munique apuraram-se para a próxima fase, enquanto o Benfica foi eliminado.

Na derradeira jornada, o Lyon recebe o BK Hacken, enquanto o Benfica se desloca ao terreno do Bayern Munique.

