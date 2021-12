Tensão Ucrânia-Rússia: Joe Biden garante o seu apoio total à Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ontem o apoio manifestado por Joe Biden, perante uma eventual ameaça russa, numa altura em que se intensifica a tensão no país, especialmente em Donbass, cidade no leste da Ucrânia.

Nos últimos dias, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia subiu de tom. Moscovo é acusado de estar a preparar uma possível invasão do território ucraniano, juntando para tal milhares de soldados na fronteira entre os dois países.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que teme uma possível invasão militar, já advertiu esta semana Vladimir Putin e ameaçou-o com a utilização de "fortes medidas", no caso de uma intervenção armada.

Joe Biden, aliado da Ucrânia, falou ontem ao telemóvel com o Presidente da Ucrânia, Zelensky, durante mais de uma hora. Na conversa, foram abordados assuntos relativos ao conflito de Donbass, no leste do país, e também formas de atingir a paz na região.

O Presidente da Ucrânia agradeceu "o apoio contante, firme e forte" demonstrado pelos Estados Unidos da América.

Esta quinta-feira, o Kremlin e o chefe do Estado Maior do exército russo, Valery Gerasimov, apontaram o dedo a Kiev e também à NATO. O comandante do exército russo deixou uma ameaça e referiu que "quaisquer provocações por parte das autoridades ucranianas para tentar resolver pela força o problema de Donbass serão suprimidas".

Vladimir Putin afirmou ainda ontem, em resposta a um jornalista, que a "Russofobia" entre a população no leste da Ucrânia é um primeiro passo em direcção ao genocídio.

Recorde-se que a Ucrânia é palco, desde 2014, de um conflito no leste do país, entre as tropas de Kiev e os separatistas pró-russos apoiados, de forma política e militar pelo Kremlin. Este confronto, que começou pouco tempo depois da anexação da Crimeia pela Rússia, já tirou a vida a mais de 13 mil pessoas.

