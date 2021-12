G7/Relações internacionais

G7 tenta mostrar fente unida contra Rússia sobre questão ucraniana

Reunido a 11 de Dezembro em Liverpool, no norte da Inglaterra, o G7, respresentado pelos seus ministros dos Negócios Estrangeiros, tentaram mostrar uma frente unida, no que toca à questão da Ucrânia. © 网络图片

Texto por: RFI 2 min

Reunidos em Liverpool, no norte da Inglaterra, os membros do G7, tentaram mostrar no sábado, que estão unidos frente à Rússia, que no diz respeito à questão ucraniana. Os chefes da diplomacia do referido bloco de sete nações, consideraram que devem expressar-se de uma só voz perante os protagonistas hostis.