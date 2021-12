Tornados disseminam morte e destruição em várias zonas dos EUA

Uma série de tornados e tempestades fortes provocaram dezenas de mortos e devastaram habitações, edifícios públicos e locais industriais em vários estados americanos na noite de ontem para hoje. De acordo com o governador do Kentucky, Andy Beshear, só naquele estado, as intempéries provocaram pelo menos 70 mortos.

«O número de mortos pode ultrapassar os 100», declarou o responsável local ao especificar que foi registada a passagem de pelo menos quatro tornados no Kentucky, o principal tendo varrido o estado sobre mais de 350 quilómetros.

«O nível de devastação é diferente de tudo que vimos até agora», disse Andy Beshear sobre esta catástrofe cujo epicentro parece ter ocorrido em Mayfield, localidade de 10 mil habitantes de onde chegaram imagens semelhantes a cenários de guerra.

De acordo com a comunicação social americana, a força do vento arrancou parcialmente o telhado de um armazém da Amazon no estado de Illinois, encurralando lá uma centena de empregados do gigante da venda por internet. As autoridades locais admitem que terão morrido pelo menos duas pessoas no recinto.

No estado do Arkansas, duas pessoas morreram, entre as quais uma das mais de vinte pessoas que ficaram presas dentro de um lar de idosos cuja estrutura ficou «praticamente destruída» pela força do vento, segundo indicações das autoridades de Craighead, naquele estado do Midwest.

No Tennessee, pelo menos duas pessoas morreram igualmente em ocorrências provocadas pelas intempéries que afectaram também o estado do Missouri.

Ao lamentar o sucedido, o presidente americano Joe Biden falou em «tragédia inimaginável» e garantiu que a administração federal está a trabalhar em coordenação com os governadores dos estados afectados.

