Aumenta o balanço das vítimas da passagem de tornados nos EUA

Mayfield, no Kentucky, oferece um cenário de guerra depois da passagem dos tornados.

As agências federais juntamente com as entidades locais continuam mobilizadas nas buscas para tentar socorrer os sobreviventes dos violentos tornados que se abateram na noite de sexta-feira para sábado sobre 6 estados, nomeadamente o Kentucky, o estado mais afectado onde se contabilizam pelo menos 80 do total de 94 mortos registados num balanço provisório.

Publicidade Continuar a ler

Mayfield, cidade de 10 mil habitantes no Kentucky, foi literalmente apagada do mapa. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas ou por resgatar, nomeadamente na fábrica de velas de ‘Mayfield Consumer Products’.

Deste recinto do qual restam apenas um emaranhado de vigas e chapas retorcidas, as autoridades dizem ter resgatado para já apenas 40 dos 110 empregados que lá se encontravam aquando das intempéries, não havendo expectativa de salvar muitos mais. "É uma operação muito triste e grave", admitiu Michael Dossett, coordenador dos socorros do Kentucky, confirmando que nenhum sobrevivente foi removido dos escombros durante a noite de ontem.

Para além do Kentucky onde foi decretado o estado de emergência, os ventos fortes varreram igualmente os estados de Missouri,Tennessee, Arkansas e Illinois. Neste último estado, pelo menos 6 pessoas morreram soterradas num armazém do gigante da internet Amazon na cidade de Edwardsville, onde os socorros continuaram hoje as suas buscas.

Esta ocorrência que ontem o presidente americano qualificou de “tragédia inimaginável” suscitou reacções um pouco por todo o mundo. O Presidente da Rússia apresentou hoje as suas "sinceras condolências" a Joe Biden e o Papa dirigiu as suas orações aos habitantes do Kentucky na celebração da sua missa dominical da Praça de São Pedro em Roma.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro