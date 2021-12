Brasil/relações internacionais

Fundo Monetário Internacional encerra em 2022 sua embaixada no Brasil

Paulo Guedes, ministro da Economía do Brasil, imputou ao Fundo Monetário Internacional várias previsões erradas e considerou a 16 de Dezembro de 2021, que a decisão do FMI de encerrar os seus escritórios no Brasil,em 2022, não mudaria nada. AFP/Archivos

Texto por: Pierre Le Duff 1 min

O Fundo Monetário Internacional confirmou que não vai renovar a sua representação no Brasil. A partir de 30 de junho de 2022 o escritório em Brasília funcionará como uma espécie de embaixada da entidade com os desentendimentos com o governo brasileiro a virem à tona.