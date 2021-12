Filipinas/Meio ambiente

Filipinas: ciclone Rai provoca centenas de mortes e destruição em povoados

Cena de destruição na ilha de Siargao,depois da passagem do ciclone Rai pelo arquipélago das Filipnas a 19 de Dezembro de 2021.Os danos causados pelo ciclone são consideráveis em várias regiões das Filipinas . AP

Texto por: RFI 1 min

Pelo menos 375 mortos, regiões inteiras devastadas, onde sobreviventes apelaram ao aprovisionamento em água e alimentação, é o balanço da passagem do tufão Rai pelas Filipinas. As ilhas mais severamente atingidas pela tempestade foram as de Surigao e Bohol.