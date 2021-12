Macau

Macau, na China há 22 anos, emite agora alerta para ciclone Rai

Macau é uma região admnistrativa especial chinesa desde há 22 anos. Philip FONG AFP

Texto por: Miguel Martins 1 min

Macau assinala hoje os 22 anos da transferência de soberania de Portugal para a China. As comemorações coincidem com um sinal de alerta de nível 1 relativamente à aproximação do ciclone tropical severo Rai. Um ciclone que amanhã poderá atingir o seu ponto mais próximo de Macau.