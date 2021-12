Reestruturação da TAP aprovada por Bruxelas.

A Comissão europeia deu luz verde nesta terça-feira ao plano de reestruturação da TAP Air Portugal, companhia aérea de bandeira portuguesa que voa, nomeadamente, para todos os países africanos de língua oficial portuguesa.

Publicidade Continuar a ler

Apesar de serem salvaguardados os postos de trabalho e de a frota ficar limitada a 99 aviões a TAP terá que sair de várias empresas onde possui interesses, caso de empresas de catering ou handling em Portugal ou no Brasil e de deixar também a Portugália, para além de libertar 18 faixas horárias de descolagem e aterragem no Aeroporto de Lisboa.

A TAP garante, assim, um apoio estatal de 2 550 milhões de euros.

Pedro Nuno Santos é o ministro português das Infra-estruturas e da Habitação, em declarações recolhidas pela agência Lusa, ele congratula-se com a decisão de Bruxelas: “A Comissão Europeia autoriza que até ao fim do plano de reestruturação a TAP possa chegar aos 99 aviões, foi aliás o valor que nos propusemos na proposta inicial. Este é um número muito importante. É para nós claro que num negócio altamente competitivo da aviação, uma companhia aérea não sobrevive isolada e, portanto, estamos a trabalhar para que a TAP possa vir a estar num grupo importante de aviação, porque essa é a forma mais sólida e consistente de conseguirmos a viabilidade. No mercado global da aviação já não se sobrevive sozinho e a TAP deverá procurar parceiros e esse é um trabalho que será feito nos próximos anos. Há vários interessados, não em substituir a TAP em Lisboa - isto é muito importante - mas em ter uma cooperação e colaboração com a TAP”, afirmou o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Pedro Nuno Santos, ministro português das Infra-estruturas e da Habitação 22-12-2021

António Costa, Primeiro-ministro português, salientou que está em marcha na TAP uma estratégia de sustentabilidade e competitividade, na sua conta oficial na rede social Twitter: “A aprovação do plano de reestruturação pela Comissão Europeia atesta a confiança no futuro da nossa companhia de bandeira. A estratégia de reforço da sustentabilidade e competitividade da empresa já está em marcha e será também determinante para a recuperação da nossa economia. Há 76 anos que Portugal conta com a TAP, uma empresa determinante para a economia nacional. A TAP assegura a ligação às comunidades e aos países de língua portuguesa, a continuidade territorial com os Açores e Madeira, e afirmou Lisboa como hub transatlântico”, sublinhou António Costa.

A Comissão Europeia referiu que o aval desta terça-feira surge após uma investigação aprofundada, iniciada a 16 de julho passado

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro