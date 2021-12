Natal/Palestina

Natal de 2021 em Belém sem peregrinos e poucos turistas

Decoração de árvore de Natal, em Belém, na Praça da Manjedoura em Dezembro de 2021. © HAZEM BADER AFP

Texto por: Miguel Martins 2 min

Esta noite, em Belém, a cidade onde nasceu Jesus Cristo, terá lugar a tradicional Missa do Galo na Praça da Manjedoura. Porém os peregrinos e turistas são muito escassos devido, ainda, às consequências da vaga pandémica. Ficaram goradas as expectativas do regresso dos festejos em pleno à Cisjordânia.