Itália/Covid-19

Novas medidas sanitárias em Itália, Espanha e Equador contra Covid-19

Um protesto anti-vacinação em Roma no dia 14 de Agosto de 2021. A 23 de Dezembro de 2021, o governo italiano anunciou novas medidas para combater o novo surto de casos de Covid-19, nomeadamente a proibição de eventos públicos ,bem como o uso obrigtório de máscara nas ruas e nos lugares fechados. © Remo Casilli, Reuters

Texto por: RFI 2 min

As autoridades italianas decidiram reforçar as medidas sanitárias, para enfrentar a nova vaga de contaminações pela Covid-19. O novo surto epidémico de coronavírus, na Itália, é provocado pela variante Delta. Perante a recrudescência de novos casos de Covid-19, o governo italiano decidiu proibir todas festividades públicas, previstas para o final do ano.Na Espanha as autoridades regionais da Catalunha decretaram o recolher obrigatório.