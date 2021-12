Covid-19

Covid-19: Pessoal de companhias aéreas doente implica cancelamentos de voos

Sector da aviação volta a conhecer revés com vaga de cancelamentos ligada à explosão de casos de Covid-19. REUTERS/David Stanway

Texto por: Miguel Martins 1 min

A Europa concentra 55% do total mundial de novos casos de Covid-19, seguida dos Estados Unidos e do Canadá com 22%. A deterioração da situação pandémica tem levado a cancelamentos em catadupa das ligações aéreas.