Hong Kong: Stand News, site pró-democracia, anuncia encerramento

Em Hong-Kong, redactor-chefe do Stand News detido por conspiração contra Pequim.

O site pró-democracia, Stand News, de Hong Kong, anuncia fechar portas após ter sido alvo de rusgas policiais e de, pelo menos, sete detenções.

Publicidade Continuar a ler

Trata-se do último episódio, na sequência da repressão exercida sobre os média locais pelas autoridades fiéis a Pequim.

O Stand News anuncia também a demissão do seu redactor-chefe interino Patrick Lam e o despedimento de todo o pessoal da publicação.

Sete trabalhadores foram detidos nas suas casas, entre eles, conta-se a pop star e militante pró-democracia, a cantora Denise Ho, que se tinha demitido do conselho de administração do site no mês passado.

Presos foram ainda Patrick Lam, o redactor-chefe interino, e o antigo redactor-chefe, Chung Pui-kuen, que se tinha demitido do cargo há pouco tempo.

Todos são acusados de conspiração e da tentativa de distribuição de informação anti-Pequim.

Duzentos polícias fardados, e à civil, participaram na operação de encerramento, transportando caixas de plástico com o objectivo de retirar computadores e documentos do local.

O Stand News é um dos últimos média independentes da região administrativa especial de Hong Kong.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro