Biden e Putin conversam ao telefone esta noite com a Ucrânia sob pano de fundo

O telefonema entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia foi anunciado pela casa Branca, numa altura em que Washington continua a negociar com os seus aliados uma resposta comum contra a presença militar russa na fronteira da Ucrânia.

O presidente norte-americano fez saber que vai propor ao seu homólogo russo uma “via diplomática” para solucionar a crise ucraniana. Contudo Washington tem manifestado a sua “profunda inquietação” em relação à situação ucraniana.

Segundo um responsável da Casa Branca, os Estados Unidos estão “prontos para responder” em caso de invasão russa da Ucrânia.

De acordo com a mesma fonte, Washington veria com bons olhos uma retirada das tropas russas.

Um porta-voz do secretário de Estado Antony Blinken voltou a reafirmar o “apoio incondicional” dos Estados Unidos à independência da Ucrânia.

A Rússia, por seu turno, garante que apenas “reagirá” ao que considera ser “uma hostilidade ocidental”, e apresentou, entretanto dois projetos de tratado visando impedir qualquer alargamento da NATO, incluindo à Ucrânia.

Moscovo pretende ainda terminar com todas as movimentações militares junto das suas fronteiras.

De referir que as questões de segurança serão um dos pontos principais da agenda do telefonema desta quinta-feira entre Biden e Putin, lê-se num comunicado do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Segundo o comunicado, Biden conversou, entretanto, com vários dirigentes europeus sobre a situação na fronteira com a Ucrânia, inclusive representantes americanos trocaram impressões com a NATO, a União Europeia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

De recordar que a Rússia tem alimentado as preocupações ocidentais após ter estacionado há dois meses dezenas de milhar de soldados na fronteira ucraniana.

Os Estados Unidos e a Rússia têm negociações marcadas para 10 de janeiro em Genebra.

