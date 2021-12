Joe Biden e Vladimir Putin querem manter solução diplomática

O Presidente norte-americano Joe Biden e o homólogo russo, Vladimir Putin, voltaram a falar por telefone esta quinta-feira, 30 de Dezembro, para acabar com o clima de tensão vivido entre a NATO e a Rússia por causa da Ucrânia.

Apesar das exigências se manterem dos dois lados, Biden e Putin concordaram em manter aberta a via do diálogo.

Este segundo encontro remoto entre os dois líderes em menos de um mês debruçou-se sobre a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

O Presidente norte-americano advertiu que "vai responder firmemente" a qualquer invasão à Ucrânia. Já Vladimir Putin respondeu que sancionar Moscovo será um "grande erro".

À medida que se aproximam as negociações russo-americanas de 10 de Janeiro, em Genebra, na Suíça, a Rússia repete que a prioridade é negociar dois tratados que voltem a definir o equilíbrio e a segurança na Europa.

Para o Kremlin, a segurança da Rússia passa por proibir que a presença da NATO se amplie na região em que Moscovo considera ser a sua zona de influência.

A primeira conversa telefónica entre Putin e Biden aconteceu no início de Dezembro, o Presidente norte-americano ameaçou Vladimir Putin com sanções se atacasse a Ucrânia.

Até agora os países ocidentais descartaram uma resposta militar a uma possível invasão russa, e o Kremlin deu pouca atenção às ameaças de sanções. A Rússia já é alvo de represálias económicas dos países ocidentais pela questão ucraniana e pela repressão no país.

As negociações marcadas para 10 de Janeiro em Genebra sobre a Ucrânia e a estabilidade estratégica anunciam ser tensas. As discussões, lideradas pela vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, e pelo homólogo russo, Serguei Riabkov, vão ser seguidas por uma reunião entre representantes de Moscovo e da NATO a 12 de Janeiro e por outra, no dia seguinte, no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

