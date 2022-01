Israel bombardeou Faixa de Gaza após ser atingido por roquetes palestinianos

Israel anunciou ter bombardeado na noite de sábado a cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, após ter sido alvo de roquetes palestinianos. Os roquetes acabaram por cair no mar, junto à cidade de Tel Aviv.

Publicidade Continuar a ler

Perante o ataque palestiniano de sábado de manhã, com dois roquetes a caírem junto ao mar Mediterrâneo, às portas de Tel Aviv, Israel retaliou na noite de sábado com um bombardeamento na Faixa de Gaza.

O alvo do exército de Israel foram as brigadas Al Qassam, o braço armado do Hamas, a oeste da cidade de Khan Yunes, uma cidade no sul da Faixa de Gaza.

Num comunicado, as forças israelitas informaram terem levado a cabo bombardeamentos em aviões contra alvos terroristas na Faixa de Gaza, território que se encontra sob a gestão do Hamas. Terão ainda sido feitos disparos de artilharia contra o território palestiniano.

“Em resposta, atacámos pontos estratégicos do Hamas em Gaza, incluindo um posto de contrução de roquetes e posto militares que servem para actividades terroristas", justificaram as autoridades israelitas.

Do outro lado, o Hamas disse que não vai desistir de continuar a defender o seu povo e os seus territórios.

"Vamos continuar com a nossa resistência até termos atingido os objetivos da libertação e doregresso do nosso povo", disse Hazem Qassem, porta-voz do Hamas, à Al-Jazeera.

Este episódio entre palestinanos e israelitas acontece poucos dias depois de as forças israelitas terem morto um palestiano que quereria atacar alvos militares e civis com uma faca na Cisjordânia. Esta tentativa de ataque, que decorreu no dia 31 de dezembro, acabou por não fazer feridos.

Desde maio, altura em que Israel e Hamas entraram num conflito durante 11 dias, que não havia distúrbios na região.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro