Mundo bate recordes de infecções de Covid-19 em ambos os hemisférios

Política chinesa de "Zero Covid" debate-se com série de novos casos que obrigaram já ao confinamento de duas metrópoles e isto a um mês dos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim.

Estão-se a bater diariamente recordes de novos casos de Covid-19 em vários continentes, nomeadamente devido ao alastramento da variante Ómicron. As duas Américas, a Oceania, a Europa, mas também a Ásia, e a China, em específico, adoptam novas medidas.

A semana começou nos Estados Unidos com novo recorde de infecções, um milhão, na segunda-feira !

Também na América do Sul, apesar de ser verão no hemisfério austral, se assiste a um verdadeiro maremoto de contaminações.

80 000 novos casos na Argentina, por exemplo. No vizinho Brasil a autarquia do Rio de Janeiro cancelou já os desfiles do Carnaval, mantendo apenas a parada principal num sambódromo.

Mas também na Austrália se batem recordes diários, 50 000 em 24 horas.

Na Europa até os reis da Suécia, Carlos XVI Gustav, e a sua esposa, Sílvia também estão infectados.

O Reino Unido nesta terça-feira registou pela primeira vez mais de 200 000 novos casos sem que o primeiro-ministro pretenda, no entanto, adoptar novas restrições.

A França atingiu quase 300 000 casos, recorde absoluto... e até na Ásia e, na China, as autoridades tomaram novas medidas.

Mais de um milhão de pessoas estão doravante confinadas em Yuzhou, no centro, com a descoberta de 3 casos assintomáticos.

Uma bolha sanitária anti Covid foi implementada nesta terça-feira em redor dos recintos que vão acolher dentro de um mês os Jogos Olímpicos de inverno de Pequim.

