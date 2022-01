O tenista sérvio Novak Djokovic não será expulso da Austrália antes de segunda-feira. O número um mundial pretendia participar no Torneio de Melbourne, mas por não estar vacinado as autoridades australianas acabaram por lhe anular o visto.

O caso está a assumir proporções mundiais: o presidente sérvio Aleksandar Vucic denunciou hoje uma "perseguição política" contra aquele que por nove vezes já ganhou o Grande Slam da Austrália.

O torneio está agendado para de 17 a 30 deste mês. Para o efeito Djokovic tinha obtido uma dispensa médica que lhe permitiria ficar isento da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 imposta pelas autoridades australianas para obter o visto.

Desta feita o visto acabou por lhe ser anulado e o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, afirmou que ele não teria tratamento privilegiado.

Belgrado alega estar a envidar esforços junto de Camberra para que ele possa ficar, entretanto, alojado na casa que tinha arrendado e não no hotel onde as autoridades o colocaram e que os sérvios qualificaram como "infame".

O caso já chegou a tribunal, numa primeira audiência hoje as autoridades australianas aceitaram que não houvesse expulsão daqui até segunda-feira.

Novak Djokovic tinha tomado posição desde Abril de 2020 contra a vacinação obrigatória, equacionada na altura para a retoma dos torneios.

Vasco Costa, presidente da federação portuguesa de ténis, realça o facto de que, mesmo Djokovic, que recusa ser vacinado, não pode estar acima das leis australianas.

"O governo australiano exige a vacinação para entrar no país, independentemente da questão do jogador Djokovic ter tentado não fazer a vacinação e ter "em termos médicos" alguma justificação para isso... Parece-me que não deverá ser uma excepção, apesar de ser número um do mundo e terá que cumprir as regras que o país exige para entrar".

Instado sobre quem poderia ficar a ganhar em caso da confirmação da exclusão do tenista sérvio do torneio australiano deste ano Vasco Costa argumentou que poderia ser aquele que viesse a ser "o próximo vencedor... obviamente que o Djokovic é sempre um potencial favorito para ganhar. Não só pelos títulos que já conseguiu, por ser o número um do mundo, e pela forma que demonstrou ao longo do ano passado era o principal favorito !"

Interrogado sobre se o espanhol Rafael Nadal poderia ser esse potencial vencedor, em caso de exclusão de Novak Djokovic o dirigente do ténis português argumentou ser necessário esperar pelo desfecho do torneio de Melbourne. "Vamos ser se Nadal. Não sabemos porque Nadal em 2021 teve uma época bastante irregular, com algumas lesões e, portanto, obviamente que o Nadal também é o favorito. Mas não sei se será o principal favorito, a seguir ao Djokovic. Tenho algumas dúvidas que o seja."

