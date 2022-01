Visita PM Camboja/ Myanmar

PM do Camboja em Myanmar: "Esta visita dá legitimidade à Junta Militar"

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, à chegada ao aeroporto de Napyidaw, em Myanmar. 7 de Janeiro de 2021. AP - An Khoun Sam Aun

Texto por: Stefanie Palma 3 min

O primeiro-ministro do Camboja e actual líder da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Hun Sen, deslocou-se hoje a Myanmar para uma visita oficial de dois dias. O chefe do executivo do Camboja é o primeiro chefe de governo estrangeiro a visitar o país desde o golpe militar de fevereiro passado.