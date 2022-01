Cazaquistão

Presidente rejeita negociações e autoriza a disparar sobre manifestantes

O Presidente do Kazaquistão rejeitou a possibilidade de negociar com os manifestantes, após os protestos da última semana que levaram à morte de pelo menos 26 pessoas. AP - Vladimir Tretyakov

Texto por: RFI 1 min

O Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaïev, rejeitou hoje a possibilidade de negociar com os manifestantes e avisou que as forças da ordem estão a disparar sem aviso prévio contra o que qualificou de "bandidos armados", assegurando que a ordem foi restabelecida no país.