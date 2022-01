Cazaquistão : situação muito tensa leva Putin a conversar com Tokaiev

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaiev, e o presidente russo, Vladimir Putin.

A situação mantém-se muito tensa, este sábado, na cidade de Almaty, a capital económica do país, onde se têm ouvido tiros de aviso. Entretanto, foi preso, por traição, o antigo chefe da agência nacional de segurança, demitido logo após o início da contestação.

Perante o agravar da situação, o presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokaiev teve uma “longa” conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

O objectivo do telefonema foi a situação de crise que se vive no Cazaquistão, anunciou o Kremlin em comunicado.

Segundo o texto russo, os presidentes falaram sobre as medidas tomadas para restaurar a ordem no país, e decidiram manter-se em contacto “permanente” para acompanhar a situação.

Recorde-se que o Cazaquistão, o maior país da Ásia Central, tem vivido, desde domingo passado, sob forte contestação que se transformou em motins caóticos e mortíferos.

Mais de 4000 pessoas foram presas, e as forças de segurança referem 18 mortos e 748 feridos.

Os números não foram ainda confirmados por fontes independentes.

Esta sexta-feira, as forças de segurança foram mesmo autorizadas a “atirar a matar” pelas autoridades para acabar com a rebelião.

Devido ao apoio de Moscovo, os dirigentes cazaques excluem a possibilidade de negociar com os manifestantes que se queixam da subida dos preços e da alegada corrupção do ex-chefe de estado, Noursoultan Nazarbaiev, considerado o mentor do actual presidente.

Nazarbaiev quebrou, entretanto, o silêncio, desmentindo ter fugido do país.

