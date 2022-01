Paquistão: tempestade de neve mata 21 pessoas dentro de automóveis

No Paquistão, um engarrafamento sem fim à vista, provocado por queda de neve inabitual, numa cidade de montanha, a 70 quilómetros da capital do país, mata pelo menos 21 pessoas.

Entre as vítimas encontra-se uma família de seis filhos que, segundo as autoridades, terá morrido de frio dentro do carro.

A polícia põe ainda a hipótese de algumas pessoas terem falecido intoxicadas, devido à inalação de monóxido de carbono, gerado pelos automóveis.

O ministro do interior fez saber que o exército foi mobilizado para socorrer milhares de pessoas que ainda se encontram presas na neve, e para proceder à limpeza de estradas.

Um turista no local diz que a situação é “terrível” e que a neve continuava a cair, este sábado, ao início da tarde.

As autoridades da província do Penjab anunciaram que Murree, a cidade montanhosa, foi declarada “zona sinistrada”.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, diz estar chocado com a tragédia, e apela para que a população não se dirija ao local.

Segundo o chefe do executivo, as pessoas deslocam-se sem verificarem as condições meteorológicas.

Imran Khan afirma ter ordenado já a realização de um inquérito.

Murree situa-se a 2300 metros de altitude numa zona montanhosa com acessos muito estreitos que costumam estar em permanência engarrafados.

