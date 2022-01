Conversações Rússia-Estados Unidos parecem agudizar tensão na Ucrânia

Washington promete responder com "severidade" a qualquer avanço das tropas russas na Ucrânia, e Moscovo exclui “concessões” antes mesmo de começar a negociar, este domingo, com os norte-americanos em Genebra.

O cenário é, à partida, pouco animador entre as delegações russa e norte-americana.

Moscovo parece excluir o desanuviamento da situação considerada “explosiva” na Ucrânia.

A delegação russa coloca fora de questão qualquer aproximação de pontos de vista sobre a segurança na Europa, e a situação parece irreconciliável.

Os russos dizem estar desiludidos com os sinais enviados pelos norte-americanos, mas também com Bruxelas.

Moscovo põe mesmo a hipótese de abandonar as negociações, no caso de até, esta segunda-feira, não haver evolução e aproximação no sentido das suas pretensões.

Um dos pontos da agenda das conversações de Genebra é a possibilidade de uma invasão russa da Ucrânia, numa altura em que Moscovo e Kiev estão de costas voltadas, devido à invasão russa da Crimeia, seguida duma guerra, no este da Ucrânia, com os separatistas pró-Rússia.

