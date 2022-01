Irão:  funcionários do «poderoso» sistema judiciário manifestam-se por todo o país

Os trabalhadores da área da justiça, sector considerado muito poderoso no Irão, manifestam-se este fim de semana por todo o Irão.

Publicidade Continuar a ler

Os funcionários judiciais iranianos exigem a revalorização dos seus salários que foi rejeitada pelo parlamento do país na passada quarta-feira.

A subida dos salários dos funicionários dos tribunais tinha sido prometida pelo presidente Ebrahim Raissi, eleito em junho do ano passado.

O jornal reformador Shargh divulgou um curto vídeo sobre uma concentração, em Teerão, frente ao parlamento, onde se viam centenas de homens e mulheres gritando: “se o nosso problema não é resolvido, a justiça não funcionará nunca mais”

As manifestações, pouco habituais no sector da justiça no Irão, começaram no sábado e prolongaram-se este domingo.E, tal como se lê nas pancartas empunhadas, os trabalhadores “não podem fazer face às suas necessidades”.

Dizem ainda que, ao rejeitar as suas reivindicações, “a hipocrisia do governo e do parlamento veio à tona”.

O diretor geral da administração e da função pública afirmou, na quarta-feira, que o aumento dos salários do poder judicial levaria a reivindicações idênticas por parte de outros sectores da administração pública.

Recorde-se que devido às pesadas sanções impostas em 2018 pelos Estados Unidos, o Irão debate-se com uma inflação anual da ordem dos 60%.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro