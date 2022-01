Austrália: Novak Djokovic ganha recurso e é libertado

Novak Djokovic, o número um do ténis mundial, foi libertado e viu o seu visto ser-lhe devolvido pela justiça australiana.

Novak Djokovic, tenista sérvio, que foi preso na Austrália depois de entrar no país sem estar vacinado contra a Covid-19, venceu em tribunal e a justiça australiana anulou a decisão do governo de cancelar o seu visto.

Novak Djokovic, número um do ténis mundial, tem vivido, desde a passada quarta-feira dias verdadeiramente desafiantes na Austrália onde chegou para participar no Open do país, que se realiza entre 17 e 30 de Janeiro.

O tenista acabou por ver o seu visto anulado pelas autoridades australianas e ficou retido num hotel com vigilância policial desde a sua chegada a Melbourne. O motivo: o facto de não estar vacinado contra a Covid-19, condição imprescindível para entrar no país.

Apesar disso, Djokovic tinha obtido uma dispensa médica que lhe permitiria ficar isento da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19, documento que não foi bem aceite na Austrália.

O caso assumiu proporções mundiais e criou tensões diplomáticas entre Belgrado e Camberra, mas esta segunda-feira, o desportista já pode respirar de alívio, uma vez que a justiça australiana anulou a decisão do governo de cancelar-lhe o visto e ordenou que este fosse libertado.

Apesar disso, esta batalha ainda não está totalmente ganha uma vez que o governo federal australiano ainda pode contestar esta decisão. Caso Djokovic tenha novamente o visto cancelado, poderá ser impedido de entrar na Austrália nos próximos 3 anos.

A entrada em campo daquele que por 9 vezes já ganhou o Grande Slam da Austrália continua assim “em intervalo” até à decisão final.

