Covid-19: China confina 3ª cidade após confirmação da variante Ómicron

A China confinou esta terça-feira, 11 de Dezembro, os moradores da cidade de Anyang, na província de Henan, centro do país, devido à confirmação de dois casos positivos da variante Ómicron no território. Esta medida de contenção foi anunciada exactamente no dia em que se assinalam 2 anos após a primeira morte provocada pela pandemia de Covid-19.

Estes dois casos de infecção pela variante Ómicron foram detectados na segunda-feira e as autoridades acreditam que possam estar relacionados com outros dois casos, registados no fim-de-semana passado em Tianjin.

O número total de infecções na cidade subiu para 84 desde sábado, de acordo com o órgão de comunicação chinês CCTV.

As autoridades chinesas proibiram os residentes de Anyang de saírem de casa devido a um novo surto da doença e avisaram que estas medidas irão vigorar até que os 5 milhões de habitantes sejam testados.

As autoridades desta cidade chinesa estão a apostar, assim, num dispositivo de testagem em massa para tentar controlar "a situação epidémica e evitar, estritamente, a propagação do surto do vírus relacionado com a variante Ómicron", avançou a agência de notícias Xinhua.

Para além disso, os veículos não essenciais também não estão autorizados a circular. As lojas que não vendam bens de primeira necessidade também foram obrigadas a fechar portas, até novas indicações.

De salientar que Anyang é a terceira cidade chinesa que está em confinamento. A cidade de Yuzhou, com 1,1 milhão de habitantes e Xian, com 13 milhões de habitantes também já tinham decidido confinar os seus habitantes. De momento, existem cerca de 20 milhões de pessoas em quarentena, na China, devido à nova vaga da doença, que também já atingiu vários outros países, numa escala mundial.

Recorde-se que o primeiro caso conhecido de Covid-19 remonta a dezembro de 2019, em Wuhan, na China e a primeira morte pela doença aconteceu a 11 de Janeiro de 2022, há precisamente 2 anos.

A pandemia de Covid-19 é já considerada como uma das doenças mais mortais da história. No total, há registo de mais de 5 milhões de mortos em todo o mundo devido a este coronavírus.

