Morreu David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu

David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu, morreu aos 65 anos.

David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu, morreu hoje aos 65 anos de idade, após duas semanas de internamento num hospital italiano.

David Sassoli morreu na madrugada desta terça-feira, 11 de Janeiro, no hospital de Aviano, em Itália, onde se encontrava hospitalizado desde o dia 26 de Dezembro, na sequência de complicações clínicas devido a uma disfunção do sistema imunitário.

O Presidente do Parlamento Europeu já tinha estado doente no decorrer deste ano e tinha sido internado em Estrasburgo, França, devido a uma pneumonia que o afastou do órgão a que presidia pelo período de 2 meses.

David Sassoli teve um percurso profissional muito diversificado, que começou na área do jornalismo e passou pela apresentação de programas televisivos. Estas duas áreas deram depois lugar à sua paixão pela política, área na qual se licenciou em 1970, em Florença, cidade onde nasceu.

David Sassoli tornou-se um dos jornalistas mais conhecidos de Itália, devido ao seu percurso em diversos órgãos de comunicação social, mas acabou por abandonar a área da comunicação para se dedicar inteiramente à política.

Em 2009, filiou-se o Partido Democrático italiano, de centro esquerda, fundado 2 anos antes, pelo qual foi eleito eurodeputado em 2009 e, posteriormente, presidente do Parlamento Europeu em 2019.

As reações à morte de David Sassoli multiplicam-se nas redes sociais e as palavras de consternação são muitas.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, escreveu na sua conta de Twitter que se sente “triste e comovido após o anúncio da morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli”.

Ursula Von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia também expressou a sua tristeza pela perda de “um amigo”.

A antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, do mesmo partido europeu que Sassoli, recordou-o como um “homem generoso, um jornalista europeísta e culto” e referiu que o Parlamento Europeu perde um “Presidente atento e justo”.

"David Sassoli presidiu ao PE nos tempos difíceis da pandemia, quando o esforço para manter os procedimentos democráticos teve de ser maior e nunca se esqueceu disso. Tenho por ele uma enorme admiração e respeito. Partiu hoje, cedo demais. Obrigada por tudo, David e bom descanso", disse Marisa Matias, actual eurodeputada do Bloco de Esquerda.

De salientar que David Sassoli terminaria o seu mandato como Presidente do Parlamento Europeu em janeiro do próximo ano.

A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu, deverá ser a escolhida para lhe suceder ao cargo neste órgão europeu.

