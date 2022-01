Russos e a NATO reunidos em Bruxelas em clima de cepticismo

Da esquerda para a direita os vice-ministros russos da defesa, Alexander Fomin, e dos negócios estrangeiros, Serguéi Riabkov, com o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, durante a reunião de Bruxelas a 12 de Janeiro de 2022.

Texto por: Miguel Martins com AFP

Começou hoje em Bruxelas uma reunião entre a NATO e a Rússia. Os russos que têm estado a exigir garantias quanto ao fim dos alargamentos da Aliança atlântica na sua zona de influência.

Será difícil ultrapassar as divergências entre a Aliança do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia a propósito da Ucrânia.

A afirmação é do secretário-geral daquela organização militar, Jens Stoltenberg, à saída de um encontro hoje em Bruxelas da primeira reunião em dois anos do Conselho NATO Rússia.

Já é um sinal positivo que as partes se sentem à mesma mesa, rematou o também ex primeiro-ministro norueguês.

Por seu lado Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, afirmava, a partir de Moscovo, que a Rússia necessitava de respostas às suas preocupações, em termos de segurança.

Segundo ele atingiu-se um ponto crítico pelo que se espera da NATO uma posição clara.

Moscovo pede que a Aliança não só suspenda quaisquer alargamentos futuros, caso da Ucrânia, mas também da Geórgia... como se volte atrás em relação aos membros actuais até à situação prevalecente em 1990, para garantir a segurança plena da Rússia.

Tal cenário é para os membros da NATO inaceitável !

