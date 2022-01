Primeiro encontro entre Turquia e Arménia em mais de uma década

Soldados arménios num posto de controlo na estrada que leva a Kalbajar, perto da aldeia de Charektar, a 25 de Novembro de 2020, quando o Azerbaijão disse que as suas forças tinham entrado no distrito de Kalbajar, o segundo de três a ser devolvido pela Arménia como parte de um acordo que pôs fim a semanas de combates em Nagorno-Karabakh.

Diplomatas da Turquia e da Arménia encontram-se, esta sexta-feira, para tentar restabelecer relações diplomáticas entre os dois países vizinhos naquele que é o primeiro encontro bilateral desde 2009. Controlo do enclave de Nagorno-Karabakh por parte do Azerbaijão teria ajudado a desbloquear a situação.

Serdar Kiliç, ex-embaixador turco nos EUA e muito próximo do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e Ruben Rubinyan, vice-presidente do Parlamento arménio, reúnem-se, esta sexta-feira, em Moscovo para tentar estabelecer um plano para a Turquia e a Arménia reatarem relações diplomáticas, quebradas há 28 anos, em 1993, quando separatistas arménios ocuparam o enclave de Nagorno-Karabakh, um pedaço de território azeri. O Azerbaijão é um país aliado da Turquia. A fronteira entre a Turquia e a Arménia, de 300 quilómetros, está selada desde então.

Estas são as primeiras negociações diretas desde 2009. Nessa altura, um processo similar produziu um acordo, mas este nunca foi ratificado pelos parlamentos dos dois países, em parte devido à pressão do Azerbaijão sobre a Turquia. A retirada dos separatistas arménios do enclave era uma condição para tal.

Ironicamente, a vitória do Azerbaijão no conflito em Nagorno-Karabakh, que começou no fim de Setembro do ano passado e durou seis semanas, teria desbloqueado a situação. Nessa guerra, que matou cerca de 6.500 pessoas, os azeris, com a ajuda preciosa da Turquia e dos seus drones, infligiram uma pesada derrota aos separatistas arménios e reconquistaram sete distritos do enclave. Um cessar-fogo foi depois negociado pela Rússia que mantém soldados no terreno.

Para além de Nagorno-Karabakh, outro grande tema envenena as relações entre a Turquia e a Arménia: a morte de 1,5 milhões de arménios durante a Primeira Guerra Mundial, nos últimos anos do império otomano, que os arménios classificam de genocídio, enquanto os turcos defendem que essas vítimas foram o resultado de uma tentativa de repor a ordem numa sublevação popular.

A Arménia, que não tem acesso ao mar, teria todas as vantagens em ter boas relações com a Turquia, por motivos económicos. Uma normalização nas relações com a Arménia iria também melhorar a imagem da Turquia, bastante negativa em muitas capitais ocidentais.

