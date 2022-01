Coreia do Norte efectua dois novos testes de míssil, segundo Seul

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" na costa leste do país. Fotografia divulgada a 14 de Janeiro de 2022 pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte terá lançado esta segunda-feira dois novos projéteis. A Coreia do Sul acredita que se tratam de dois mísseis balísticos. Caso exista confirmação oficial, este é o 4° ensaio de mísseis efectuado este ano pelo país.

Passaram apenas 17 dias desde o início do ano, no entanto, a Coreia do Norte já terá realizado quatro testes de mísseis. O último terá acontecido esta segunda-feira.

Os dois mísseis de "curto alcance", que terão percorrido 380 quilómetros a uma altitude de 42 quilómetros, terão sido lançados na manhã de hoje, de um aeroporto perto de Pyongyang, capital do paؙís, segundo informações facultadas pelas autoridades sul-coreanas.

O Japão também já veio publicamente confirmar este lançamento e criticou a Coreia do Norte, referindo que este tipo de comportamento é uma "ameaça à paz e à segurança". Já a China pediu que a estabilidade na região seja preservada.

A Coreia do Norte, recorde-se, já há muito tempo que demonstra o seu desejo de reforçar as suas capacidades militares, algo que tem vindo a ser mais frequente nas últimas semanas.

O regime norte-coreano já tinha afirmado que testou com sucesso dois mísseis hipersónicos nos dias 5 e 11 de Janeiro. Este tipo de míssil é capaz de atingir 5 vezes ou mais a velocidade do som, uma arma particularmente difícil de interceptar pelos sistemas de defesa de outros países devido a características como a rapidez e precisão.

Este comportamento recorrente por parte da Coreia do Norte está a preocupar a comunidade internacional e já levou mesmo os Estados Unidos da América a adoptarem sanções contra o país. Pyongyang considerou esta reacção como sendo uma “provocação”.

No mês passado, Kim Jong-un, líder norte-coreano, já tinha reiterado o seu desejo de continuar a desenvolver as capacidades de defesa do país e ameaçou reagir de forma mais afirmativa no caso de um "confronto" por parte dos EUA.

De salientar que, ao longo dos anos, Washington têm tentado chegar a um acordo com Pyongyang sobre a suspensão do seu programa balístico, mas apesar deste anseio, nunca conseguiram obter permissas favoráveis quanto a esta matéria por parte da Coreia do Norte.

Vários especialistas a nível mundial defendem que a estratégia militar da Coreia do Norte é uma forma de "intimidação", de modo a pressionar os EUA e outros países a fazerem cedências nas mais diversas áreas de negociação.

