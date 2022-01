Covid-19: Áustria torna a vacinação obrigatória a partir de Fevereiro

Na Áustria, a vacinação contra a Covid-19 passa a ser obrigatória para todos os adultos a partir de Fevereiro. As multas para os não vacinados podem chegar aos 3.600 euros.

Publicidade Continuar a ler

A Áustria é o primeiro país da Europa a tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para todos os adultos. A medida foi anunciada ontem por Karl Nehammer, chanceler austríaco.

A vacinação passa a ser obrigatória a partir do início de fevereiro e, segundo o chefe do governo austríaco, existirá uma fase de adaptação à medida até meados de Março. A partir dessa altura, existirão controlos apertados e quem não se vacinar corre o risco de ser punido com uma coima que começa nos 600 euros e pode ir até aos 3.600 em caso de "reincidência". A lei prevê que possam existir até 4 multas por pessoa.

A vacinação será obrigatória para todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, no entanto, estão previstas algumas excepções. As mulheres grávidas e todas as pessoas que não possam ser vacinadas por razões médicas ficam fora desta lista de obrigatoriedade de vacinação.

O governo austríaco justificou a necessidade da adopção desta medida devido ao aumento do número de pessoas hospitalizadas devido à variante Omicron da Covid-19 e o desejo de ter uma cobertura vacinal na ordem dos 90%, número considerado fulcral, segundo os especialistas austríacos, para atingir a imunidade de grupo.

De recordar que, até ao momento, apenas 71.5% dos austríacos estão vacinados, um número considerado baixo, comparativamente a outros países europeus.

Apesar desta justificação do executivo, a medida tem sido alvo de grande controvérsia na Áustria, motivo que já levou mesmo várias pessoas a manifestarem-se este sábado por considerarem que as liberdades individuais estão a ser colocadas em risco.

O projecto de lei deverá ser aprovado já esta quinta-feira com votos a favor dos conservadores e dos verdes, com o apoio do partido social democrata e do partido liberal. A extrema-direita é contra a medida.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro