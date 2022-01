Explosão que mata 3 pessoas em Abu Dhabi é reivindicada pelos Hutis

Foto de satélite e mapa de Abu Dhabi identificando a área do aeroporto onde se registou um incêndio de "pequenas dimensões", segundo as autoridades locais.

A explosão de 3 camiões cisterna provocou 3 mortos e 6 feridos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, segundo as autoridades locais dando igualmente conta de um incêndio de pequenas dimensões junto ao local da nova zona de construção do aeroporto internacional de Abu Dhabi. Esta ocorrência que as autoridades acreditam ter sido provocada por drones, foi reivindicada pelos rebeldes Hutis do Iémen.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, as vítimas mortais do ataque são 3 operários, dois indianos e um paquistanês, a polícia esclarecendo que a explosão aconteceu numa zona industrial de Abu Dhabi, desencadeando um incêndio que se alastrou até à nova zona de construção do aeroporto internacional da cidade.

Este ataque foi desde logo reivindicado pelos rebeldes Hutis do Iémen que prometem um "anúncio importante" sobre uma operação militar de envergadura nos Emirados Árabes Unidos". Os rebeldes apoiados pelo Irão estão em conflito com o governo do seu país, uma guerra na qual estão envolvidos desde 2015 vários países da região do lado do executivo iemenita, nomeadamente os Emirados.

Depois de terem diminuído fortemente em 2019 a sua participação no conflito que entretanto se intensificou nos últimos tempos, os Emirados regressaram ao terreno apoiando activamente a brigada que retomou o controlo de territórios até então nas mãos dos rebeldes Hutis.

Estes últimos multiplicaram os ataques com mísseis e drones contra a Arábia Saudita. Até agora, as autoridades dos Emirados sempre desmentiram as reivindicações dos rebeldes Hutis relativamente a anteriores atentados no seu território.

O ataque desta segunda-feira acontece no momento em que os Hutis acabam de capturar no dia 3 de Janeiro um navio dos Emirados Árabes Unidos no Mar Vermelho, afirmando que o barco transporta armas. Perante este acto qualificado de pirataria pelos Emirados e a Arábia Saudita, o Conselho de Segurança apelou este fim-de-semana os rebeldes a libertar o navio. Em vão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro