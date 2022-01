Desastre Natural

Ilhas Tonga estão isoladas após erupção e podem ter graves danos

Vista aérea do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, no arquipélago de Tonga Handout NOAA/GOES/AFP

Texto por: RFI 1 min

Pouco se sabe ainda sobre as consequências da erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai no arquipélago de Tonga, um pequeno país no Pacífico. As ilhas estão sem comunicações desde o fim de semana e as informações chegam através de telefones satélite.