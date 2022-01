Antony Blinken em Berlim para falar da Ucrânia

Antony Blinken ao lado da alemã Annalena Baerbock, do francês Jean-Yves Le Drian e do britânico James Cleverly. Berlim, 20 de Janeiro de 2022.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu-se com colegas europeus, em Berlim, para discutir sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, recebeu Blinken na manhã desta quinta-feira.

Publicidade Continuar a ler

Os Estados Unidos autorizaram os países bálticos a enviar armas americanas para a Ucrânia, disse esta quinta-feira um funcionário do Departamento de Estado norte-americano, em Berlim, onde o secretario de Estado, Antony Blinken, iniciou conversações sobre a Ucrânia com os europeus.

O chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, e o vice-ministro britânico, James Cleverly, também foram convidados para as negociações. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken visitou Kiev na véspera e alertou para a existência de "mais medidas agressivas" da Rússia contra a Ucrânia.

Está agendado ainda um encontro entre Blinken e o chefe do governo alemão, Olaf Scholz. O governo da Alemanha tem vindo a ser criticado por causa de um novo gasoduto Nordstream 2, destinado ao transporte de gás russo directamente para a Alemanha, projecto que está pronto a entrar em funcionamento, mas ainda não foi aprovado pelas instâncias europeias.

Por causa da colocação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, o Ocidente teme que a Rússia esteja a preparar um ataque militar contra o país vizinho. Moscovo rejeita as acusações e exige garantias de segurança da NATO, incluindo a renúncia de uma maior expansão do pacto militar ocidental para leste.

Recorde-se que o secretário de Estado norte-americano visitou Kiev na quarta-feira e discutiu formas de sair da crise com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Os Estados Unidos e os seus aliados estão determinados em retaliar qualquer agressão russa contra a Ucrânia, afirmou Blinken.

Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse, hoje, que a União Europeia "está pronta" para responder a uma intervenção russa na Ucrânia com sanções económicas e financeiras "massivas".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro